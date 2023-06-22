Pınar Karşıyaka'ya ağır fatura

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, İzmir temsilcisi P. Karşıyaka'ya, A. Efes ile oynanan salon ve seyirci olayları nedeniyle toplam 261 bin 377 TL para cezası kesti.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off çeyrek finalinde Bursaspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u eleyip finale yükselme başarısı gösterdi. Final etabında A. Efes'le eşleşen yeşil-kırmızılılar, rakibine üç maçta da kaybetti ve sezonu ikincilikle tamamladı.

Öte yandan Karşıyaka'ya, 17 Haziran Cumartesi günü İzmir'de A. Efes ile oynanan final maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza yağdı. Yeşil-kırmızlı ekibe, salondaki olaylar, çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle toplam 261 bin 377 TL para cezası verildi. Böylece Karşıyaka bu sezon beşinci kez ceza almış oldu.