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Spor

Pınar Karşıyaka'ya ceza yağdı

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final müsabakasında yaşanan tribün olayları nedeniyle 202 bin 734 TL'lik para cezası ile cezalandırıldı.

IHA30 Mayıs 2023 Salı 10:11 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'ya ceza yağdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında Pınar Karşıyaka, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Bursaspor'la karşı karşıya geldi. Ev sahip ekip uzatmalara giden müsabakayı 91-83 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Karşılaşma sırasında çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki kez anons yapılırken, merdiven boşluklarının dolu olması da dikkat çeken bir diğer detay oldu. Durum böyle olunca 26 Mayıs Cuma günü İzmir'de oynanan Bursaspor maçında yaşanan olaylar nedeniyle ceza yağdı. Yeşil-kırmızlı ekibe, Seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 150 bin TL, merdivenlerin boş bırakılmaması nedeniyle ise 52.734,37 TL ceza verildi. Böylece Kaf-Kaf, toplamda 202.734,37 TL ceza almış oldu.

  • Pınar Karşıyaka
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • ceza

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