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Spor

Pınar Karşıyaka'ya tribün olayları nedeniyle para cezası verildi

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'inde oynadığı Beşiktaş, Fenerbahçe, Türk Telekom müsabakalarında yaşanan tribün olayları nedeniyle para cezası aldı.

IHA31 Mart 2023 Cuma 16:17 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'ya tribün olayları nedeniyle para cezası verildi
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Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde oynadığı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Türk Telekom müsabakalarındaki tribün olayları nedeniyle toplam 261 bin 562 TL ceza aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın tribün olayları nedeniyle başı dertten kurtulmuyor. Kaf-Kaf, bu sezon son iki ayda üç kez para cezasına çarptırıldı. Yeşil-kırmızılılar, ligin 18. haftasında evinde karşılaştığı Beşiktaş ve ligin 20. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşılaşmalarında yaşanan tribün olayları nedeniyle toplam 133 bin 125 TL ceza almıştı. Pınar Karşıyaka, son olarak da 22. hafta oynanan Türk Telekom mücadelesindeki tribün olayları nedeniyle toplamda 128 bin 437 TL tutan cezaya çarptırıldı. Durum böyle olunca yeşil-kırmızılılar, son iki ay içinde toplamda 261 bin 562 TL ceza almış oldu.

Öte yandan Pınar Karşıyaka 23. hafta mücadelesinde yarın Merkezefendi Belediyesi Basket'e konuk olacak.

  • Pınar Karşıyaka
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
  • tribün

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