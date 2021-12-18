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Spor

Pinheiro kararını verdi! Beşiktaş'a gelmesi beklenirken...

Beşiktaş'ın teknik direktörü olması beklenen Bruno Pinheiro, takımı Estoril'in Famalicao ike oynadığı maç sonrası yaptığı açıklamada 'Takımdan ayrılmıyorum. Bu konu kapandı. Burada kalıyorum' dedi.

Fanatik18 Aralık 2021 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:18
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Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın istifasının ardından çalışmalara hemen başlayan Beşiktaş, Estoril'in Portekizli hocası Bruno Pinherio ismi üzerinde fikir birliğine varmıştı. Bugün İstanbul'a gelmesi beklenen Pinheiro, maçın ardından flaş bir açıklama yaptı ve kulüpte kalacağının sinyalini verdi.

Pinheiro'nun açıklaması şöyle;

"Fazla konuşmak istemiyorum. Estoril kulübü bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlayacaktır ama konu kapandı. Ben buradayım. Takımdan ayrılmıyorum. Yarın Estoril'in açıklama yapacağını düşünüyorum ama bu konu kapandı. Burada kalıyorum. Veda mesajı falan yok. Konu kapandı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum."

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