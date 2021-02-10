10 Şubat 2021 Çarşamba 18:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 18:45

İtalya'da Juventus'un Inter'i 2-1 yendikten sonra 0-0 berabere kalarak kupada finale yükseldiği maçta Merih Demiral'ın performansı alkışlandı.

67 kez topla buluşan milli futbolcumuz, %94 pas başarısıyla oynadı. 4 top uzaklaştırma, 5 şut kesme ve 3 atak kesme ile oynayan Merih Demiral'ın performansını Andrea Pirlo değerlendirdi.

"MERİH DEMİRAL DA HARİKA BİR OYUNCU"



41 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.