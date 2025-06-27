Pisa'da Gilardino dönemi resmen başladı

İtalya Serie B'yi 2. sırada tamamlayarak Serie A'ya yükselen Pisa, teknik direktörlük koltuğuna Alberto Gilardino'yu oturttu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki çalıştırıcıyla bir sezon opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalandı. Gilardino, daha önce Pro Vercelli, Siena ve Genoa gibi kulüpleri çalıştırmış, özellikle Genoa'da kazandığı Serie B şampiyonluğu ve Serie A'daki başarılı sezonuyla dikkat çekmişti. Pisa'da görevi Filippo Inzaghi'den devralan Gilardino, yeni sezonda takımın başında olacak.