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Spor

Pisa'da Gilardino dönemi resmen başladı

Serie A'ya yükselen Pisa, takımın başına Alberto Gilardino'yu getirdi. 42 yaşındaki teknik adam, Filippo Inzaghi'nin yerine göreve gelirken iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Haber Merkezi27 Haziran 2025 Cuma 11:21 - Güncelleme:
Pisa'da Gilardino dönemi resmen başladı
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İtalya Serie B'yi 2. sırada tamamlayarak Serie A'ya yükselen Pisa, teknik direktörlük koltuğuna Alberto Gilardino'yu oturttu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki çalıştırıcıyla bir sezon opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme imzalandı. Gilardino, daha önce Pro Vercelli, Siena ve Genoa gibi kulüpleri çalıştırmış, özellikle Genoa'da kazandığı Serie B şampiyonluğu ve Serie A'daki başarılı sezonuyla dikkat çekmişti. Pisa'da görevi Filippo Inzaghi'den devralan Gilardino, yeni sezonda takımın başında olacak.

  • Alberto Gilardino
  • Pisa
  • Teknik Direktör

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