Pisa'dan Galatasaray'a transfer oyunu! Morutan'ın bonservisi....

Geçtiğimiz sezon kadroyu gençleştirme adımı atan Galatasaray , genç isimleri kadroya katarken Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan'ı da transfer etmişti. Sarı - kırmızılılar genç oyuncuyu 4.10 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fatih Terim görevdeyken sık sık şans bulan Rumen oyuncu, zaman zaman gösterdiği performansla alkış alıyordu.

TORRENT İLE OLMADI

Galatasaray'da Fatih Terim'in sezon ortasında görevine son verilmesinin ardından göreve İspanyol teknik adam Domenec Torrent getirilmişti. 60 yaşındaki çalıştırıcı Morutan'a ilk 11'de çok fazla yer vermedi.

Fatih Terim'in ayrılmasının ardından yedek kulübesine hapsolan başarılı oyuncu, sezon sonunda Okan Buruk ile yeni bir başlangıç yapmak istedi. Okan Buruk'un göreve gelmesinin ardından Galatasaray adeta bir transfer taarruzuna başladı.

Yıldız isimleri kadroya katan sarı - kırmızılılar, yabancı oyuncu sınırı nedeniyle bazı isimlerle yolları ayrımak zorunda kaldı. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda Rumen oyuncular Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan'ın kiralık gönderilmesine karar verildi.

PISA İLK TEKLİFİ YAPTI

İtalyan kulübü, Morutan'ın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pisa isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5.5 milyon Euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip.

Öte yandan Morutan, en az 25 maçta 45 dakika forma giyerse, Pisa zorunlu olarak 5.5 milyon Euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek zorunda kalacak.

PISA'NIN KURNAZLIĞI

Pisa, Morutan'ın zorunlu satın alma şartındaki süreyi dolduracağından emin olduğu için şimdiden Galatasaray'a teklifini iletti. İtalyan ekibi 3.5 milyon Euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek için ilk teklifini yaptı. Sarı - kırmızılılar bu teklifi kabul etmezse Pisa'ya iki seçenek kalacak. Ya Morutan'ı düzenli oynatmaya devam edip sezon sonunda 5.5 milyon Euro'yu mecburen ödeyip transferi gerçekleştirecek.

Ya da Morutan'ı zorunlu satın alma şartındaki süreyi tamamlamaması için oynatmayarak zirve yarışında önemli bir oyuncusunu kaybedecek.

Galtasaray yönetimi ile Pisa arasında kısa zaman içerisinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.