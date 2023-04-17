Pisa'dan Olimpiu Morutan hamlesi

İtalya Serie B takımlarından Pisa, Galatasaray'dan kiraladığı Olimpiu Morutan'ın bonservisini satın almak istiyor.

PISA'DAN YENİ HAMLE GELDİ

Rumen futbolcunun kiralık sözleşmesindeki 5.5 milyon euro'luk opsiyonu düşürmek için Ocak ayında da Galatasaray'ın kapısını çalan İtalyan ekibinden yeni bir hamle geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Pisa'nun sportif direktörü Claudio Chiellini, Morutan için Galatasaray Yönetimi ile bir görüşme yaptı.

YÖNETİM İTALYA'YA GİTTİ

Galatasaray yönetiminin, Olimpiu Morutan'ı takip etmek ve 23 yaşındaki futbolcunun transfer durumunu konuşmak için İtalya'ya gittiği ve tarafların bu sırada görüştüğü aktarıldı.

BECALI GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Morutan'ın menajeri Ioan Becali de, verdiği röportajda taraflar arasındaki bu görüşmeyi doğruladı. Becali, "Morutan'ın serbest kalma bedeli biliniyor ve bu rakam 5.5 milyon euro. Kulüplerin birbirine ne dediğini bilmiyorum, önümüzdeki birkaç gün içinde öğreneceğiz" diye konuştu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pisa forması altında bu sezon 32 maçta sahaya çıkan Morutan, 6 gol, 7 asistlik performans sergiledi.