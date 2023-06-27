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Spor

Pistons, bu yaz Cam Johnson'ı kovalayabilir

Detroit Pistons'ın, The Athletic'ten James L. Edwards III'a göre serbest oyuncu döneminde forvet Cam Johnson'ı kovalayacağı bildirildi.

27 Haziran 2023 Salı 16:01 - Güncelleme:
Pistons, bu yaz Cam Johnson'ı kovalayabilir
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Detroit Pistons'ın, The Athletic'ten James L. Edwards III'a göre serbest oyuncu döneminde forvet Cam Johnson'ı kovalayacağı bildirildi.

Sınırlı bir serbest oyuncu olarak Johnson, herhangi bir takımdan gelme ihtimali olan kontrat teklifini imzalayabilecek ve Brooklyn ise 48 saat içinde bu teklifi karşılayabilecek.

Edwards III, makalesinde "Nets'in Johnson'a dört yıllığı 84 milyon dolarlık bir anlaşma teklif etmeyi planladığına dair haberler var. The Athletic'e göre Johnson için şansını denemeyi planlayan Detroit, Brooklyn'i bu konuda uğraştırabilir." ifadelerine yer verdi.

Nets, Johnson'ı Kevin Durant takasında Phoneix Suns'tan almış ve 27 yaşındaki oyuncu, Brooklyn ile oynadığı 25 maçta 16.6 sayı, 4.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

  • Cam Johnson
  • Detroit Pistons
  • basketbol

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