'Pjaca'nın sözleşmesini feshedin, oyuncuyu Beşiktaş'a vereceğiz'

Ryan Babel'in yerine Marko Pjaca'yı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş'ı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor.

İtalya basınında çıkan habere göre Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Fiorentina ile görüşüp Pjaca'nın kiralık sözleşmesini feshetmek için Mor Menekşeleri ikna etmeye çalışıyor.

Pjaca'nın Fiorentina ile kiralık sözleşmesini iptal etmek isteyen Juventus'un genç futbolcuyu sezon sonuna kadar başka bir takıma kiralamayı düşündüğü iddia edildi.

FIORENTINA'YI İKNA EDERSE BEŞİKTAŞ...

23 yaşındaki futbolcunun Fiorentina'da yeteri kadar gelişemediğini düşünen Juventus yönetiminin Fiorentina'yı ikna etmesi halinde Pjaca'yı ya Beşiktaş ya da Parma'ya kiralamayı düşündüğü kaydedildi.

Juventus'un 2016 yılında 23 milyon euroya Dinamo Zagreb'den transfer ettiği Hırvat futbolcu, sezon başında Fiorentina'ya kiralanmıştı. Pjaca, Fiorentina'da bu sezon Serie A'da 16 maça çıkarken 1 gol ve 1 asist üretebilmişti.

(SPORX)