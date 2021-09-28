Pjanic'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu

28 Eylül 2021 Salı 00:14 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 00:15

Beşiktaş 'ın Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, sakatlığı nedeniyle takımını bir süre yalnız bırakacak. Altay ile oynanan maçın 32. dakikasında sakatlanarak kenara gelen ve Ajax deplasmanına da gitmeyen Pjanic sakatlığıyla ilgili Bosna basınına konuştu.

Ekim ayında Bosna Hersek'in Kazakistan (9 Ekim) ile Ukrayna (12 Ekim) ile oynayacağı Dünya Kupası eleme maçlarda da forma giyemeyecek olan Pjanic, "İncelemeler, sakatlığın biraz daha ciddi olduğunu gösterdi. Büyük ihtimalle 3 hafta oynayamayacağım. Doktorun ne diyeceğini göreceğiz" dedi.

PJANIC'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Miralem Pjanic, Süper Lig 'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 asist yaptı. 4. haftadaki 3-0'lık Yeni Malatyaspor galibiyetinde Beşiktaş ile ilk kez sahaya çıkan Pjanic, Batshuayi'nin attığı ilk golün asistini yapmıştı. 31 yaşındaki orta saha, Borussia Dortmund'a 2-1 yenildikleri karşılaşmada da Montero'nun golünün pasını verdi.

Antalyaspor'u 2-0 geri düştüğü maçta 3-2 yenen Beşiktaş adına o maçta gole katkı yapamayan Pjanic, 3-3 sona eren Adana Demirspor maçında da asist yaptı. Pjanic, Montero'nun golünün ortasını yapan isim oldu.