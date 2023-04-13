Play-ın maçında Oklahoma City, New Orleans'ı 123-118 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçlarında Oklahoma City Thunder, New Orleans Pelicans'ı 123-118 mağlup etti.

NBA'e 2 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda normal sezonu 10. bitiren Thunder ile 9. sırada tamamlayan Pelicans, play-in maçında karşılaştı.

Thunder'ın 123-118 kazandığı maçta Shai Gilgeous-Alexander 32 sayı, 5 ribaunt, Josh Giddey 31 sayı, 9 ribaunt, 10 asist ve Luguentz Dort 27 sayı, 5 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi Pelicans'ta Brandon Ingram 30 sayı, 6 ribaunt, 7 asist, Trey Murphy 21 sayı, 4 ribaunt, Herbert Jones ise 20 sayı 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.

Bu sonuçla rakibini eleyen Thunder, Batı Konferansı'nın 8. sırasından play-off'a girebilmek için Minnesota Timberwolves ile play-in maçında karşılaşacak. Müsabakayı kazanan takım, play-off ilk turunda normal sezonu konferansın zirvesinde bitiren Denver Nuggets ile eşleşecek.