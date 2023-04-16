İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2023 Pazar / 26 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets'i 121-101 yendi
Spor

Play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets'i 121-101 yendi

NBA play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets'i 121-101 yenerek seride 1-0 öne geçti.

AA16 Nisan 2023 Pazar 11:48 - Güncelleme:
Play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, Brooklyn Nets'i 121-101 yendi
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off turu ilk maçında Philadelphia 76'ers, konuk ettiği Brooklyn Nets'i 121-101 mağlup etti.

NBA'de play-off turu heyecanı, 4 maçla başladı. Doğu Konferansı play-off turu ilk maçında Sixers, yıldız oyuncularının skorer oyununun yardımıyla, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından Nets'i 20 sayı farkla yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sixers'ta Joel Embiid 26 sayı ve 5 ribaunt, James Harden 23 sayı ve 13 asist, Tobias Harris 21 sayı, 4'er ribaunt ve asist, Tyrese Maxey 13 sayı ve 6 ribaunt, Paul Reed 11 sayıyla skora destek verdi. Milli oyuncu Furkan Korkmaz, 2 dakika süre bulduğu maçta sayı bulamadı.

Nets'te Mikal Bridges 30 sayı ve 5 ribaunt, Cameron Johnson 18 sayı, Spencer Dinwiddie 14 sayı ve 7 asist, Seth Curry 10 sayıyla mücadele etti.

Serinin ikinci maçı, 18 Nisan Salı gecesi yine Sixers'ın sahasında oynanacak.

  • Philadelphia 76ers
  • brooklyn nets

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.