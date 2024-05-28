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Spor

Play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak

Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off yarı final serisinde karşı karşıya gelecek.

AA28 Mayıs 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off yarı final serisi yarın İstanbul'da başlayacak.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaşacağı seride, 3 galibiyet alacak ekip adını finale yazdıracak.

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikinci maç da 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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