Play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka karşılaşacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka arasındaki play-off yarı final serisi yarın İstanbul'da başlayacak.

Geçen sezonun finalistlerinin karşılaşacağı seride, 3 galibiyet alacak ekip adını finale yazdıracak.

Play-off çeyrek finalinde Türk Telekom'u eleyen Anadolu Efes ile Galatasaray Ekmas'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka arasındaki serinin ilk karşılaşması yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikinci maç da 31 Mayıs Cuma günü aynı saatte ve aynı salonda yapılacak.

Üçüncü karşılaşmanın 2 Haziran Pazar günü İzmir'de oynanacağı seride gerekirse dördüncü karşılaşma İzmir'de, beşinci müsabaka ise İstanbul'da gerçekleştirilecek.