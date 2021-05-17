Play-Off yarı finalinde Altay, İstanbulspor'u devirerek avantajı kaptı

17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 22:13

TFF 1'inci Lig'de Play-Off yarı final ilk maçında Altay evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Altay'ın gollerini 2'nci dakikada Kappel, 14'üncü dakikada penaltıdan ve 43'üncü dakikada Paixao atarken, İstanbulspor'un penaltıdan bulduğu iki golü 10 ve 84'üncü dakikalarda Onur kaydetti. İki takım arasındaki rövanş maçı 22 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Altay-İstanbulspor maçıyla birlikte 1'inci Lig'de Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi bir müsabakada ilk kez uygulandı. Hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesi sonrası konuk ekip lehine 10'uncu dakikada penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de takip etti.

2'nci dakikada Altay golü buldu. Regattin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kappel'in sağ çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelere gitti: 1-0.

6'ncı dakikada konuk ekipten Levent'in sağdan kullandığı serbest vuruşta Altay ceza sahasında Murat'ın rakibine yaptığı müdahale sonrası oyunu devam ettiren hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu inceleyerek penaltı kararı verdi.

10'uncu dakikada penaltı vuruşunu kullanan Onur, skora denge getirdi: 1-1.

12'nci dakikada bu kez Altay penaltı kazandı. Konuk ekipten Mehmet Yeşil'in ceza sahasında Regattin'e yaptığı faul sonrası hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.

14'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Paixao, kaleci Alperen'i ters köşeye yatırarak Altay'ı bir kez daha öne geçirdi: 2-1.

43'üncü dakikada sağdan Tolga'nın müthiş ortasında arka direkte topa ayak koyan Paixao, farkı 2'ye çıkardı: 3-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

50'nci dakikada soldan İstanbulspor ceza sahasına giren Mehmet Erdem'in yerden vuruşunda Wellington'un ayağından seken top direğin dibinden kornere gitti.

51'inci dakikada sağdan Paixao kesti, Ziya'nın kafa vuruşunda kaleci Alperen uzanarak topa sahip oldu.

71'inci dakikada ceza sahası sol çaprazdan Erhan'ın yerden şutunda top kaleyi bulmadı.

82'nci dakikada Altaylı Murat, ceza sahasında İbrahim'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle ikinci kez penaltıya neden oldu.

84'üncü dakikada İstanbulspor adına penaltı vuruşunu kullanan Onur, yine hata yapmadı: 3-2.

85'inci dakikada Tolga uzak mesafeden düzgün vurdu, kaleci Alperen çatala giden topu kornere tokatladı. Altay, Play-Off yarı final ilk maçını 3-2 kazandı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Hakan Yemişken (xx)

ALTAY: Cihan (xx) - Tolga (xxx), İbrahim (xx) (Dk. 76 Berkay xx), Murat (x), Mehmet Erdem (xx) (Dk. 69 Cebrail xx), Poko (xxx), Scuk (xx), Kappel (xxx) (Dk. 88 Eren), Regattin (xxx) (Dk. 76 Mossoro xx), Ziya (xx) (Dk. 69 Erhan x), Paixao (xxx)

İSTANBULSPOR: Alperen (x) - Melih (x), Wellington (xx), Mehmet Yeşil (x) (Dk. 63 Eslem) (Dk. 71 Egehan xx), Ali Yaşar xx), Onur (xxx), Abazaj (xx), Atchom (xx), Levent (xxx) (Dk. 90 Ethemi), Uygar Mert (x) (Dk. 71 İbrahim xxx) , Mirkan (x) (Dk. 90 Berkay)

GOLLER: Dk. 2 Kappel, Dk. 14 (Pen) ve Dk. 43 Paixao (Altay) - Dk. 10 (Pen) ve Dk. 84 (Pen) Onur (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Yeşil, Ali Yaşar (İstanbulspor)