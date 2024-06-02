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Spor

Play-off'da 3. randevu: Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko

Play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın sahasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

AA2 Haziran 2024 Pazar 12:01 - Güncelleme:
Play-off'da 3. randevu: Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Emlakjet, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan 2 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak seride 2-0 öne geçen Fenerbahçe Beko, deplasmandan da galibiyetle ayrılması halinde finale yükselecek.

Beşiktaş Emlakjet ise karşılaşmayı kazanması halinde durumu 2-1'e getirecek ve seriyi dördüncü maça taşıyacak.

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