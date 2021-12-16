İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2021 Perşembe / 12 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,1461
  • EURO
    17,1562
  • ALTIN
    869.359
  • BIST100
    2187.56
Spor

Pliskova Avustralya Açık'ta yok

Tek kadınlarda dünya 4 numarası Çek tenisçi Karolina Pliskova, antrenman sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılamayacağını açıkladı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 13:15
ABONE OL

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, dün yaptığı antrenman sırasında sakatlandığını duyuran 29 yaşındaki sporcu, Uluslararası Adelaide ile Avustralya Açık turnuvalarından çekildiğini belirtti.

2017 yılında tek kadınlarda dünya sıralamasının zirvesine çıkan Pliskova, Wimbledon ve ABD Açık'ta final, Avustralya Açık ile Fransa Açık'ta ise yarı final maçlarına çıkmıştı.

Tek kadınlarda ABD'li Serena Williams ile Kanadalı Bianca Andreescu, henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Avustralya Açık'a katılmayacaklarını önceden duyurmuştu.

Turnuva, 17-30 Ocak 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

  • Karolina Pliskova
  • Avustralya Açık
  • tenis

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.