Pochettino ayrılık iddialarına cevap verdi

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Chelsea'de teknik direktör Mauricio Pochettino, açıklamalarda bulundu.

Arjantinli teknik adam, Chelsea'den ayrılmak istemediğini açıkladı.

Pochettino yaptığı açıklamada, "Eğer kulüp yönetimi benden memnunsa devam etmek isterim. Ben her zaman uzun vadeli düşünen bir teknik direktörüm. Bir yıl daha sözleşmem var. Bir yıl daha burada olmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, "Hiçbir zaman mutluyum veya değilim demedim. Benimle devam etmek isterlerse yolumuza devam ederiz." şeklinde konuştu.

36 haftada 57 puan toplayan Chelsea, Premier Lig'de 7. sırada bulunuyor.