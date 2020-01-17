AA 17.01.2020 14:17 - Güncelleme: 17.01.2020 14:18

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Japonya'nın Vissel Kobe takımının forvet oyuncusu Alman Lukas Podolski ile transfer görüşmesi yaptığı bildirildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Görüşmelerin yarın netlik kazanacağını ifade eden Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

2017 yılından beri Vissel Kobe'de top koşturan Podolski, 52 maçta 15 gol atma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında 2 sezon forma giymişti.