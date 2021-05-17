Podolski'den iddialı sözler: Tavşan gibi saklanmaya gelmedik

17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:17 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 20:17

Kariyerinde bu tür maçları çok oynadığını belirten tecrübeli oyuncu, şehir ve takım için maçın önemine değindi, kupayı almak istediklerini vurguladı, 'Çok özel bir maç bizim için. Biz buraya kazanmaya geldik. Kariyerimde hem milli takım hem de kulüp seviyesinde bu tür maçları çok oynadık. Şehir için, takım için, kulüp için çok önemli bir final olduğunun farkındayız. Kupayı almak istiyoruz.' dedi ve ekledi:

'TAVŞAN GİBİ SAKLANMAYA GELMEDİK'



'Finaller tek maçtan ibarettir. O yüzden favori takım söylentilerine karşıyım. Tavşan gibi saklanmaya gelmedik. Biz burada bu kupayı kazanmaya geldik. Kupayı alacağımıza ben inanıyorum. Takımdaki herkesin hazır olduğunu düşünüyorum.'

'BİZİM NE YAPACAĞIMIZ ÖNEMLİ'



'Kupayı kazanmak bizim elimizde. Karşı takımın ne yapacağından çok bizim ne yapacağımız önemli. Beşiktaş çok önemli bir kulüp ve şampiyon da oldular ama biz yüzde yüzümüzü verince neler yapabileceğimizi gösterdik. Elimizden geleni yapacağız, ondan sonrasını göreceğiz.'

'BEN BEŞİKTAŞ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM'



'Fiziksel ve mental olarak iyi hazırlandığınızda bu maçlara kısa sürede de olsa çıkılabiliyor. Ben Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Benim buraya geliş amacım Antalyaspor. Antalyaspor ile ilgili sorularınızı bekliyorum. Antalyaspor ile ilgili soracak olursanız, varımızı yoğumuzu bu maça vererek kupayı kazanmak istiyoruz.'