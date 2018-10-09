Pogba'nın Juventus hayali sona erdi

Serie A'nın lideri Juventus'ta yönetici Fabio Paratici, Manchester United'da mutsuz olduğu belirtilen Paul Pogba hakkında sürpriz açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho ile sorunlar yaşaması sebebiyle Manchester United'dan ayrılmak istediği konuşulan Paul Pogba'ya Juventus kapıları kapandı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDİK, DÜŞÜNMEYECEĞİZ"

Pogba'nın transferini düşünmediklerini vurgulayan Fabio Paratici, "Pogba'yı çok seviyoruz. İyi ilişkilerimiz var ancak onu transfer etmeyi hiç düşünmedik. Bundan sonra da düşünmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"İLK GÖRÜŞMEDE HİSSETTİK"

Cristiano Ronaldo transferi hakkında konuşan Paratici, "Ronaldo futbol tarihinin en iyi oyuncusudur. Mükemmel bir profesyonel. Transfer nasıl gerçekleşti? İlk görüşmede bize katılmak istediğini hissettik." dedi.

Fabio Paratici sözlerini, "Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı sonuçlar aldık. Son yıllarda iki kez final oynadık. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Juventus'ta 2012-2016 yılları arasında forma giyen 25 yaşındaki Pogba, 105 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olmuştu.