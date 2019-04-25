Pogba'nın Real Madrid'e transferi an meselesi
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba'nın Real Madrid'e transfer olma kararı aldığı iddia edildi.
Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba için transfer iddiası ortaya atıldı.
Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılma ve Real Madrid'e transfer olma kararı aldı.
Haberde; Manchester United'ın, cazip bir teklif gelmesi halinde Paul Pogba'yı satmaya sıcak baktığı belirtildi.
Real Madrid'in, Pogba'yı transfer etmek için en az 150 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği kaydedildi.
Manchester United ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Paul Pogba, bu sezon 43 maçta 16 gol attı ve 11 asist yaptı.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.