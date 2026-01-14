Polat Çetin: Erken gol ve kırmızı kart bizi olumsuz etkiledi

İSTANBUL 8°C / 7°C
Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, Samsunspor yenilgisine dair, 'Maçın daha 45. saniyesinde yediğimiz gol, ardından erken gelen kırmızı kart ve attığımız golden hemen sonra yediğimiz bir başka erken gol, sahadaki dengeyi bozdu' dedi.

IHA14 Ocak 2026 Çarşamba 16:39 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Aliağa FK, evinde Süper Lig ekibi Samsunspor'a 6-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Aliağa FK Teknik Direktörü Polat Çetin, düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Samsunspor'u yenmek gibi bir iddialarının olmadığını ve maçın başından itibaren amaçlarının başa baş dengeli bir oyun sergilemek olduğunu söyleyen Çetin, "Ancak maçın daha 45. saniyesinde yediğimiz gol, ardından erken gelen kırmızı kart ve attığımız golden hemen sonra yediğimiz bir başka erken gol, sahadaki dengeyi bozdu. Bu gelişmeler, ister istemez özveriyi, disiplini ve konsantrasyonu olumsuz etkiledi; eksik kalmamızla birlikte maçın dengesi kaçtı" ifadelerini kullandı.

Samsunspor, Aliağa'dan iki üst ligde mücadele eden ve Avrupa'daki başarıları bilinen güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Polat Çetin, böyle bir rakibe karşı oynamanın kolay olmadığını dile getirdi. Dertlerinin halka ve taraftara keyifli bir maç izletmek olduğunu aktaran Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu başarır, daha iddialı bir oyun ortaya koyarız. Samsunspor'u tebrik ediyor, bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Bizim için ise şimdi pazar günü oynayacağımız lig maçına odaklanıp orada iyi sonuçlar almak en önemli hedef."

