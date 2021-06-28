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Spor

Polat Polatçı Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda finalde

Almanya'nın Dortmund kentinde bugün başlayan Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Polat Polatçı finale yükseldi. Ahmet Karavuş ve Mevlüt Özdemir ise bronz madalya için mücadele edecek.

DHA28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30
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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Polat Polatçı, ilk turda Alman takımındaki Yusuf Şenyiğit'i; çeyrek finalde de Bulgar Margiot Nikolov Marinov'u 10-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 6-2 yenerek finale yükselen milli güreşçi finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev ile altın madalya için mindere çıkacak.

57 kiloda ise Ahmet Karavuş, ilk turda Azeri Murad Hagverdiyev'i 12-4, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Abramov'u 11-8 mağlup etti. Yarı finalde Rus rakibi Said Khunkerov'a yenilen milli güreşçi, bronz madalya için repesajdan gelecek olan rakibiyle karşılaşacak.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, Macar Zsombor Nagy'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Romen Elod Nyulas'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa 2'ncisi Moldovalı Stanislav Novac'a son dakikada 4-3 yenilen Özdemir, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle mücadele edecek.

79 kiloda ise İsmail Küçüksolak, Ermeni rakibi Knyaz Iboyan'ı 4-3 yenerken, çeyrek finalde Rus rakibi Rasul Asluev'e çekişmeli bir maç sonunda 5-3 yenildi. Rus güreşçi yarı finalde Gürcü Otari'yi yendiği için milli güreşçi repesajda Azeri Sabuhi Amiraslanov ile karşılaşmaya hak kazandı.

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