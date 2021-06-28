Polat Polatçı Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda finalde

DHA 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 23:30

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası serbest stil 97 kiloda milli güreşçi Polat Polatçı, ilk turda Alman takımındaki Yusuf Şenyiğit'i; çeyrek finalde de Bulgar Margiot Nikolov Marinov'u 10-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde de Ukraynalı Danylo Stasiuk'u 6-2 yenerek finale yükselen milli güreşçi finalde Rus rakibi Ali Magomed Aliyev ile altın madalya için mindere çıkacak.

57 kiloda ise Ahmet Karavuş, ilk turda Azeri Murad Hagverdiyev'i 12-4, çeyrek finalde Ukraynalı Vladyslav Abramov'u 11-8 mağlup etti. Yarı finalde Rus rakibi Said Khunkerov'a yenilen milli güreşçi, bronz madalya için repesajdan gelecek olan rakibiyle karşılaşacak.

70 kiloda Mevlüt Özdemir, Macar Zsombor Nagy'yi 10-0 sayı tuşuyla, çeyrek finalde Romen Elod Nyulas'ı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Avrupa 2'ncisi Moldovalı Stanislav Novac'a son dakikada 4-3 yenilen Özdemir, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle mücadele edecek.

79 kiloda ise İsmail Küçüksolak, Ermeni rakibi Knyaz Iboyan'ı 4-3 yenerken, çeyrek finalde Rus rakibi Rasul Asluev'e çekişmeli bir maç sonunda 5-3 yenildi. Rus güreşçi yarı finalde Gürcü Otari'yi yendiği için milli güreşçi repesajda Azeri Sabuhi Amiraslanov ile karşılaşmaya hak kazandı.