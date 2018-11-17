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Polonya: 49 Türkiye: 68

2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki 5. maçında Türkiye deplasmanda Polonya'yı 68-49 yendi.

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya'yı 68-49 mağlup etti.

Bu sonuçla milliler, grubunda 5'te 5 yaparak liderliğini sürdürürken, Polonya ise dördüncü mağlubiyetini aldı.

Milliler, grubun son maçında Belarus'u 21 Kasım Çarşamba günü Kayseri'de konuk edecek.

Polonya: 49 - Türkiye: 68

Salon: Artego Arena

Hakemler: Gintaras Vitkauskas (Litvanya), Vilius Maciulaitis (Litvanya), Gatis Salins (Letonya)

Polonya: Gajda 9, Kaczmarczyk 6, Dobrowolska, Stankiewicz 11, Szajtauer 2, Pobozy 8, Puss 1, Trzeciak 10, Schmidt, Szybala 2, Marciniak

Türkiye: Işıl Alben 19, Asena Yalçın 5, Bahar Çağlar 4, Tilbe Şenyürek 7, Hollingsworth 10, Olcay Çakır Turgut 9, Tuğçe Canıtez 5, Cansu Köksal 3, İlayda Güner, Melis Gülcan 3, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun 3

1. Periyot: 13-14

2. Periyot: 22-29

3. Periyot: 32-55

4. Periyot: 49-68

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