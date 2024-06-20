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Spor

Polonya ile Avusturya 3 puan için sahada olacak

EURO 2024'te ilk maçlarını kaybeden Polonya ile Avusturya yarın karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ. 19.00'da başlayacak.

AA20 Haziran 2024 Perşembe 09:18 - Güncelleme:
Polonya ile Avusturya 3 puan için sahada olacak
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında yarın Polonya ile Avusturya karşılaşacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya da Fransa'ya 1-0 yenildi.

HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK

Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlenecek.

İKİ TAKIM 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Polonya ile Avusturya, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 11 maçta Polonya 5, Avusturya 4 defa kazandı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda iki takım da 20'şer gol kaydetti.

AVUSTURYA'DA 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Avusturya Milli Takımı'nda 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor.

Fransa ile yapılan ilk maçta sarı kart gören Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene ve Wöber, Polonya karşısında da kart görmeleri halinde Hollanda mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

TANIDIK İSİMLER

Polonya'nın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen üç isim yer alıyor.

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, turnuvada Polonya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

İlk maçta Hollanda'ya karşı şans bulan Buksa, 2-1 kaybettikleri mücadelede takımının golünü kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielibski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

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