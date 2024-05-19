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Spor

Polonya set vermeden kazandı!

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Polonya, Japonya'yı 3-0 mağlup etti.

19 Mayıs 2024 Pazar 19:12 - Güncelleme:
Polonya set vermeden kazandı!
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Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Japonya'yı 3-0 yenerek 4'te 4 yaptı.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi (VNL) organizasyonun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinin son gününde Polonya ile Japonya karşılaştı.

Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan Polonya, Antalya etabındaki tüm maçlarını rakiplerine set vermeden kazandı.

Polonya, 3-0'lık Japonya galibiyetinden önce de İtalya'ya, Fransa'ya ve Hollanda'ya aynı skorlarla üstünlük kurmuştu.

Japonya ise bu sonuçla Antalya etabında ilk yenilgisini yaşadı. Daha önce oynadığı 3 karşılaşmasını kazanan Japonya, ilk mücadelesinde "Filenin Sultanları"nı 3-2, ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü karşılaşmasında da Almanya'yı yine 3-0'lık skorla mağlup etmişti.

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