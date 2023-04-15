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Spor

Polonya'da milli judocularımızdan 4 madalya

Polonya'da düzenlenen Judo Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandılar.

15 Nisan 2023 Cumartesi 23:56 - Güncelleme:
Polonya'da milli judocularımızdan 4 madalya
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Polonya'da düzenlenen Judo Gençler Avrupa Kupası müsabakalarının ilk gününde milli sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya elde etti.

Poznan kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün müsabakalarında kadınlar +78 kiloda Duygu Dirgen ve erkekler 66 kiloda İbrahim Demirel altın madalya kazandı.

Kadınlar 78 kiloda Şeyda Nur Çiçek gümüş madalya elde ederken, +78 kiloda mücadele eden Öznur Efe ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 78 kiloda yarışan Gülsüm Ağaç ise bronz madalya mücadelesinde rakibine yenildi ve sıkletini beşinci tamamladı.

- YARIN MÜCADELE EDECEK İSİMLER

Gençler Avrupa Kupası ikinci ve son gününde yarın tatamiye çıkacak judokalar şöyle:

Kadınlar:

48 kiloda Zilan Ertem, Merve Nur Alkış, Elif Kırt, Ayşe Öz.

52 kiloda Şeyma Yıldırım, Pınar Boğa, Meryem İclal Arslan.

57 kiloda Ayşenur Budak, Reyhan Oğuz, Ayşenur Karadağ, Helin Kaydu ve Gülzade Korkmaz.

Erkekler:

81 kiloda Mertcan Kömpe, İbrahim Melih Şahin, Selahattin Elbaş.

90 kiloda Suat Can Yapıcı, Fırat Karacan, Mevlüt Öztaş, Yalçın Çalık.

100 kiloda Sidar Akkuş, Cihan Ayberk Tiyek, Yakup Kara, Halil Buran.

+100 kiloda Recep Ergin, Tunahan Tutar ve Mehmet Emin Çolakçivi.

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