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Spor

Polonya'dan Ernest Muçi transferine dair çarpıcı itiraf!

Beşiktaş'ın Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi için eski kulübünden transfer detayına dair çarpıcı bir açıklama geldi.

12 Şubat 2024 Pazartesi 21:19 - Güncelleme:
Polonya'dan Ernest Muçi transferine dair çarpıcı itiraf!
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Beşiktaş'ın Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi için Polonya'dan yeni bir açıklama geldi.

Legia Varşova, Arnavut futbolcunun Beşiktaş'a transferinde Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın da sürece dahil olduğu şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Legia Varşova'dan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın Ernest Muçi'nin transferine karıştığı iddiasıyla ilgili çıkan haberler asılsızdır. Gazetecilerin yaratıcılığını biliyoruz ancak bu sefer hayal güçleri fazla ileriye gitmiş." denildi.

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