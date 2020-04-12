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Spor

''Arsenal maçını tekrar izleyeceğim'' Popescu: ''O gün biz tarih yazdık''

Bir dönem Galatasaray forması giyen Gheorghe Popescu, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Popescu karantina sürecinden ve yaptıklarından bahsetti.

12 Nisan 2020 Pazar 18:19 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 18:19
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Galatasaray'ın efsane kadrosunda savunmadaki rolüyle hafızalara kazanan Gheorghe Popescu karantina günlerinde açıklamalarda bulundu. Popescu'nun açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"SALGIN ÖNCESİ YAPAMADIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Bu hayatımın en garip dönemi değil. Zor zamanlardan geçsek de, evde kalmamız gerektiği zaman durumu iyi tarafından görmeye çalışıyorum. Ailemle bolca zaman geçirdim. Film izledik, okuduk ve spor yaptık. Ne yazık ki salgın öncesi yapamadığımız şeylerdi.

Popescu, Viitorul'da "transfer dosyası"na odaklandığı dönemde, babasını kaybetti. Röportajda bahsetmese de, Popescu için karantina dönemi bu nedenle biraz daha zorlu geçiyor.

"İSPANYA'DA EN KRİTİK DURUM MADRID'DE"

Romanya'da Viitorul kulübünün Başkanlığını yürüten Popescu, boş zamanlarında eski takım arkadaşı Hagi ile birlikte kulübün stratejisi üzerine konuştuğunu belirtti. Popescu ayrıca İspanya'daki durum için; "İspanya'da en kritik durum Madrid'de ama Barcelona da iyi sayılmaz. Şükürler olsun ki; Barcelona'da bulunan arkadaşlarımın hepsi iyi durumdalar." dedi.

"ARSENAL MAÇINI TEKRAR İZLEYECEĞİM"

Tekrar izlemeyi düşündüğüm maçlardan birini çoktan izledim; o da İtalya'daki Dünya Kupası'nda oynadığımız Sovyetler Birliği maçı. Bunun yanı sıra Arsenal'i 2000 UEFA Kupası finalinde yendiğimiz maçı izleyeceğim. O gün biz tarih yazdık. Ayrıca 1989 yazında oynadığım CS Universitatea Craiova - FC Arges maçını tekrar izlemeyi planlıyorum.

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