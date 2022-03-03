3 Mart 2022 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 18:49

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılılarda forma giyen Alexandru Cicaldau ve Olimpiu Morutan için açıklamalarda bulundu. Popescu, iki Rumen oyuncu için "Umarım ikisi de Galatasaray'da güzel işler yaparlar. Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor." şeklinde konuştu.

"MORUTAN VE CICALDAU BAŞARISIZ OLUNCA CANIM ACIYOR"

İki Rumen futbolcunun Galatasaray'daki performansı hakkında Romanya basınından DigiSport'a konuşan Popescu, "Galatasaray'da eski ekipten kimin kaldığını bilmiyorum. Fatih Terim, Galatasaray'ın başındayken kendisiyle görüşmüştüm. Morutan ve Cicaldau için çok umutlu olduklarını söyleyebilirim. Takıma bir yabancı transfer edilince böyle oluyor. Barcelona'ya gittiğimde Cruyff'un bana, "Seni buraya fark yaratman için getirdim, elinden geleni yap." dediğini hatırlıyorum. Umarım ikisi de Galatasaray'da güzel işler yaparlar. Bir Rumen olarak ikisinin başarısız olduklarını gördükçe canım acıyor." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSLARI

Alexandru Cicaldau, bu sezon Galatasaray formasıyla 30 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Bu sezon 28 resmi maça çıkan Morutan ise 3 gol ve 4 asist ile takımına katkıda bulundu.