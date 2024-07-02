Hollanda Milli Takımı, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda Romanya'yı eleyerek çeyrek finale çıktı.

Münih Futbol Arena'da yapılan maça iyi başlayan taraf Rumenler oldu. Karşılaşmanın 15. dakikasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Hollanda, 20. dakikada Cody Gakpo'nun kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı Hollanda'nın kontrolünde geçti. Risk alarak gol aramak zorunda kalan Romanya karşısında boşluklar bulan Hollanda, pozisyonlar üretti. "Portakallar" maçın 82 ve 90+3. dakikalarında Donyell Malen'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Hollanda adını çeyrek finale yazdırırken Romanya turnuvaya veda etti.

Hollanda, son 16 turunda bu akşam yapılacak Avusturya-Türkiye maçının tur atlayanıyla çeyrek finalde karşılaşacak.

HOLLANDA, 8. KEZ ÇEYREK FİNALDE



Hollanda Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sekizinci kez çeyrek finalist oldu.

EURO 2024 ile 11. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden "Portakallar" daha önce 1 şampiyonluk, dört yarı final, iki çeyrek final gördü.

Hollanda, Romanya'yı geçerek 8. kez çeyrek finale yükselmeyi başardı.

NİTA VE DRAGUŞ 11'DE BAŞLADI, CİCALDAU SONRADAN GİRDİ



Romanya Milli Takımı'nda Türkiye'de forma giyen 3 futbolcu oynadı.

2023-2024 sezonunu Gaziantep FK'de geçiren kaleci Florin Nita ile santrfor Denis Draguş müsabakaya ilk 11'de başladı. Konyaspor'da oynayan Alexandru Cicaldau ise 72. dakikada oyuna dahil oldu.

Gaziantep FK'de oynayan Deian Sorescu ise yedek bekledi.

ROMANYA'YA TARAFTARLARINDAN BÜYÜK DESTEK



Rumen taraftarlar, EURO 2024'e son 16 turunda veda eden takımlarına moral verdi.

Müsabakanın ardından Rumen futbolcular, kale arkasında taraftarlarının yoğunlukta olduğu tribünün önüne gitti. Romanyalı taraftarlar, alkışladıkları futbolcularına tezahüratlarla destek ve moral verdi.

Futbolcular da uzun süre tribünden ayrılmayarak kendilerini destekleyen taraftarları alkışladı.