Portekiz basını Aboubakar’ın Beşiktaş'ta eski günlerine geri dönebileceğini yazdı
Beşiktaş, Kamerunlu golcüyü renklerine bağlamak için girişimlerini sürdürürken Portekiz basını Aboubakar’ın Beşiktaş'ta eski günlerine geri dönebileceğini yazdı.
Portekiz basını Porto’da bu sezon beklentilerin altında kalan yıldız golcünün Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru olacağını yazdı. Aboubakar’ın daha önce Beşiktaş’ta gösterdiği çıkışı örnek gösteren basın, Kamerunlu golcünün Beşiktaş’a gitmesi halinde eski günlerine yeniden dönebileceğini vurguladı. (Akşam)
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