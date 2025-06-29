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Spor

Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş'ın gözü Simon Banza'da

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile başlamak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Portekiz basınında çıkan habere göre siyah beyazlı ekip, geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza için düğmeye bastı.

HABER MERKEZİ29 Haziran 2025 Pazar 15:58 - Güncelleme:
Portekiz basını duyurdu! Beşiktaş'ın gözü Simon Banza'da
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Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor.

Sol beke David Jurasek'i katan siyah-beyazlı ekip, şimdi de santrfor transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın hedefindeki isim ise geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geçiren Simon Banza.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza için ciddi girişimlerde bulunuyor. O Jogo'nun haberinde, Braga'nın Simon Banza için istediği bonservis bedelini 15 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.

SOLSKJAER BEĞENDİ, YÖNETİM PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, transferi daha uygun bir miktara bitirmek için yoğun pazarlık yürütüyor.

Simon Banza, geçen sezon Trabzonspor forması ile gösterdiği performans sonucunda Solskjaer'in beğenisini kazandı. Simon Banza, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş yönetimin hedefi ise, 27 yaşındaki forveti sezon öncesi Avusturya kampına yetiştirmek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

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