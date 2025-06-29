Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosuna önemli takviyeler yapmaya devam ediyor.

Sol beke David Jurasek'i katan siyah-beyazlı ekip, şimdi de santrfor transferi için harekete geçti. Beşiktaş'ın hedefindeki isim ise geçtiğimiz sezonu Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de geçiren Simon Banza.

Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre Beşiktaş, bonservisi Braga'da bulunan Simon Banza için ciddi girişimlerde bulunuyor. O Jogo'nun haberinde, Braga'nın Simon Banza için istediği bonservis bedelini 15 milyon euro seviyesine kadar düşürdüğü belirtiliyor.

SOLSKJAER BEĞENDİ, YÖNETİM PAZARLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Beşiktaş yönetimi, transferi daha uygun bir miktara bitirmek için yoğun pazarlık yürütüyor.

Simon Banza, geçen sezon Trabzonspor forması ile gösterdiği performans sonucunda Solskjaer'in beğenisini kazandı. Simon Banza, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

Beşiktaş yönetimin hedefi ise, 27 yaşındaki forveti sezon öncesi Avusturya kampına yetiştirmek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Simon Banza, Trabzonspor formasıyla 39 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.