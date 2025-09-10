İSTANBUL 29°C / 20°C
10 Eylül 2025 Çarşamba
Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe Rodrigo Zalazar'ın peşinde

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Portekiz takımı Braga forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Rodrigo Zalazar'ı gündemine aldı. İşte detaylar...

10 Eylül 2025 Çarşamba 09:56
Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe Rodrigo Zalazar'ın peşinde
ABONE OL

Fenerbahçe'de 12 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine sayılı günler kala, orta saha için fırsat transferi arayışları hız kazandı.

Sarı lacivertlilerin gündemine son olarak Portekiz Ligi ekiplerinden Braga'da forma giyen Rodrigo Zalazar geldi.

BRAGA SICAK BAKMIYOR

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçe 26 yaşındaki Uruguaylı orta saha oyuncusu için nabız yokluyor. Ancak bu transfer kolay görünmüyor. Braga, yıldız oyuncusu Roger Fernandes'i Al Ittihad'a sattıktan sonra kadrosundaki bir diğer önemli ismi daha kaybetmeye sıcak bakmıyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Zalazar'ın kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2028'e kadar devam ediyor. Orta sahada 6 ve 8 numaralı pozisyonlarda görev yapabilen başarılı oyuncu, zaman zaman sağ kanatta da forma şansı bulabiliyor. Bu sezon Braga formasıyla 8 resmi maça çıkan Uruguaylı futbolcu, 5 kez rakip fileleri havalandırarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'nin bu transferdeki tek rakibi de Zenit değil. Rus kulübü de Zalazar'ı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde somut adımlar atıp atmayacağı merakla bekleniyor.

Popüler Haberler
