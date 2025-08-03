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Spor

Portekiz basını duyurdu! Solskjaer'in yerine geliyor

Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Ole Gunnar Solskjaer'in yerine sürpriz bir isim gündeme geldi. Portekiz basının haberine göre siyah-beyazlı ekibin Norveçli hoca yerine Brezilya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Tite'yi gündemine aldığı iddia edildi.

Haber Merkezi3 Ağustos 2025 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Portekiz basını duyurdu! Solskjaer'in yerine geliyor
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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e iki maçta da mağlup olarak elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılma konusu oldu. Henüz Süper Lig'in başlamamasına karşın teknik adam değişikliğine gitmesi beklenen siyah beyazlılar için Portekiz basını sürpriz bir ismi açıkladı.

BEŞİKTAŞ İÇİN TİTE İDDİASI

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Ole Gunnar Solskjaer sonrası hedefinin Tite olduğunu öne sürdü. Son olarak Flamengo'da görev yapan ve 6 sene Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Tite'nin Beşiktaş'ın adaylarından biri olduğu yazıldı.

Haberde daha önce Avrupa'da takım çalıştırmayan Tite'nin bu deneyime sıcak baktığı belirtildi. Buna karşın yakın zamanda teknik direktörlüğe ara verdiği ifade edilen deneyimli taktisyenin Beşiktaş'ı kabul etmesi için iyi ve rekabetçi bir proje görmeyi beklediği bildirildi.

MOU VE OSIMHEN FAKTÖRÜ

Haberin detaylarında Türk futbolunun son yıllardaki değer artışından söz edildi. Jose Mourinho ve Victor Osimhen gibi marka isimlerin Süper Lig'i tercih etmesinin Tite'nin tercihinde etken olabileceği ifade edildi.

FLAMENGO RAKAMLARI

Son olarak çalıştırdığı Flamengo'nun başında 71 maçta görev yapan Tite 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgiyle 1,94'lük puan ortalaması yakaladı.

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