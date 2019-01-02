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Portekiz basını Fenerbahçe'nin yeni stoperini duyurdu: Cristian Lema

Portekiz basını, F.Bahçe’nin Benfica’nın 28 yaşındaki Arjantinli stoperi Cristian Lema için girişimde bulunduğunu öne sürdü.

  • StarSpor
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TEKNİK direktör Ersun Yanal’ın stopere takviye istemesi üzerine harekete geçen Fenerbahçe’nin Portekiz’in Benfica takımında forma giyen Arjantinli Cristian Lema için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. Portekiz’in A Bola gazetesi, Benfica’nın sezon başında kadrosuna bedelsiz kattığı 1.90 metrelik Arjantinli stoper Lema için Kanarya’nın transfer şartlarını sorduğunu yazdı. Benfica’da fazla forma şansı bulamayan Lema’nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. Ancak Fenerbahçe kurmaylarının yaptığı araştırmada bu oyuncunun bazı maçlarda sakat olduğu tespit edildi. Sadece iki maçta forma giyebilen bu oyuncunun menajerinden doktor raporları istendi. Lema stoper dışında sol bekte de görev yapabiliyor.

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