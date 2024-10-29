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Spor

Portekiz basını kararı duyurdu! Benfica Kerem Aktürkoğlu'nu 40 milyona bile satmayacak

Benfica'ya transfer olduğu günden bu yana gösterdiği performansla dünya basınında büyük ilgi uyandıran milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Portekiz basınında çıkan habere göre; İngiliz devi Manchester United'ın 40 milyon euroya talip olduğu oyuncuyu Benfica bu rakamın çok üstünde satmayı planlıyor. İşte detaylar...

29 Ekim 2024 Salı 12:46 - Güncelleme:
Portekiz basını kararı duyurdu! Benfica Kerem Aktürkoğlu'nu 40 milyona bile satmayacak
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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu fenomeni, spor basını dışında ulusal gazetelerde de manşetleret taşınmaya başladı.

Portekiz'in Diario de Noticias gazetesinden Isaura Almeida, Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz'de yarattığı etkiyi inceledi. Benfica'nın Kerem ile ilgili instagram ve x sosyal medya ağlarındaki paylaşımlarının diğerlerine oranla zaman zaman 30 kat daha fazla etkileşim aldığına vurgu yapıldı.

Kerem ile ilgili yapılan paylaşımların görüntüleme ve yorumlar dahil 1 milyona yaklaştığı, örneğin Renato Sanches ile ilgili bir paylaşımın ise toplam etkileşiminin 3.500 civarında kaldığının altı çizildi.

Kerem'in instagram'da 3.2 milyon takipçisi olduğu, bu rakamın Benfica Kulübü'nden 200 bin fazla olduğuna dikkat çekildi.

BENFICA 40 MİLYONA BİLE SATMAYACAK!

12 milyon euro'ya alınan Kerem Aktürkoğlu için Manchester United'ın 40 milyon euro bütçe hazırladığı ancak Benfica'nın bu rakama bile razı olmayacağı belirtildi.

EUSEBIO'DAN SONRA BİR İLK: EFSANELEŞİYOR!

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica formasıyla çıktığı Santa Clara, Estrela Vermelha, Gil Vicente, Atletico Madrid, Feyenoord, Rio Ave maçlarında ağları havalandırdığı, gol atamadığı tek maç olan Boavista maçında da iki asist yaptığı vurgulanarak Eusebio'dan bu yana geçen 59 yılda oynadığı ilk 7 maçta gol atan ilk oyuncu olduğu vurgulandı.

Kerem'in bu istikrarla devam etmesi halinde Benfica tarihinin büyük efsaneleri arasında yer alabileceği belirtildi.

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