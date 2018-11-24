Portekiz basınına göre Facundo Ferreyra Galatasaray'a imza atacak
Devre arasında takıma golcü takviyesi yapacak olan Galatasaray için Portekiz basınından çarpıcı bir iddia geldi.
G.Saray'ın forvet transferi için Portekiz'den bomba bir iddia ortaya atıldı. Portekiz'den CM Jornal'ın haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Benfica forması giyen Arjantinli golcü Facundo Ferreyra'nın peşinde. Portekiz'in dev kulüplerinden Benfica'nın sezon başında Shakhtar Donetsk'ten transfer ettiği 27 yaşındaki santrfor, bu sezon beklentileri karşılayamadı. Ferreyra'nın ayrılığı konuşuluyor.
TERİM ÇOK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Ferreyra'nın transferi için yönetime baskı yaptığı belirtildi. Arjantinli futbolcuyu İtalyan kulüpleri de transfer etmek istiyor.
(Takvim)
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