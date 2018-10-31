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Portekiz basınında gündem Ricardo Quaresma

Çaykur Rizespor maçında başarılı performansını 3 asistle taçlandıran Quaresma, Portekiz'de gündem oldu. 35 yaşındaki futbolcu için ülkesinde övgü dolu sözler sarf edilirken galibiyeti Q7’nin getirdiği yazıldı.

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Beşiktaş’ta ikinci dönemini ve toplamda 6’ncı sezonunu geçiren Ricardo Quaresma, önceki akşam Rizespor maçında 3 asist yaparak yıldızını parlattı. Quaresma bir de penaltı kaçırırken, müthiş performansı ile taraftarlardan bu kez alkış aldı.

Önceki akşam 7 asiste ulaşan Quaresma, 4 gol 7 asist ile tamamladığı geçen sezonu daha 10. haftada yakaladı. Portekizli oyuncu Süper Lig’de de asist krallığında lider durumda bulunuyor. Ancak; başarılı oyun ve olumlu istatistiklere ek olarak Quaresma, önceki akşam gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesi sebebiyle Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

‘Penaltı kaçırdı ama...’

Ricardo Quaresma’nın önceki akşam ortaya koyduğu başarılı futbol, Portekiz basınında manşetlere çıktı.

(Fanatik)

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