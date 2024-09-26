Portekiz'in A Bola gazetesinin editörü Nuno Paralvas, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'daki performansıyla taraftarların kalbini fethettiğini söyledi.

Nuno Paralvas, yaptığı açıklamada, taraftarların Kerem'e büyük bir destek verdiğini belirterek "Benfica taraftarı için güzel bir sürpriz oldu. Çünkü Kerem, takımla çok fazla antrenmana çıkamadan gol atıp asistler yapmaya başladı. Şimdiden Benfica taraftarının kalbini fethetti. Onu şimdiden sevdiler. Kulüp, Kerem ve Orkun Kökçü ile ilgili bir video hazırlamıştı. YouTube'da bulmak mümkün. Benfica'daki ilk maçında Luz Stadı'ndaki atmosferden etkilendiğini söylüyordu. Kerem bir gol atmıştı, Orkun ise asist yapmıştı. Stattaki 60 bin taraftar onu ayakta alkışlıyordu. Tribündeki babası için de duygusal anlardı. Bu bize onun buradaki tecrübesi hakkında ve taraftarların onunla ilgili düşünceleri hakkında fikir veriyor." diye konuştu.

Kerem'in Benfica'ya geldikten sonra kısa sürede başarılı performans sergilemesinin kendisi için sürpriz olduğunu kaydeden Paralvas, "Portekiz'de Benfica formasıyla büyük bir etki yarattı. Çoğu insanın onu iyi tanıdığını sanmıyorum. Çünkü Süper Lig'i Premier Lig ve LaLiga'yı takip ettiğimiz gibi takip edemiyoruz. Çoğu kişi Manchester United'a karşı performansını ve Portekiz önünde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği performansı hatırlayacaktır. 3-0'lık yenilgiye rağmen Türkiye'nin en iyi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

"BENFİCA İÇİN İYİ BİR ANLAŞMA OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ"



Paralvas, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'a ödediği 12 milyon avro bonservis bedeliyle iyi bir anlaşma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Milli futbolcunun Benfica'ya transferini değerlendiren Paralvas, "İlk maçlarda gösterdiği performanstan sonra Benfica için bunun iyi bir anlaşma olduğunu söyleyebiliriz. Suudi Arabistan ve Rusya'dan bazı teklifler almıştı. Sanırım Avrupa'daki bazı liglerden de teklif almıştı. Kulüplerin yaptığı diğer transferleri düşündüğümüzde şu an için bunun iyi bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Buraya tam olarak alıştığında daha da iyi performans göstereceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

"GELECEKTEKİ MUHTEMEL BİR TRANSFER İÇİN KONUŞMAK ERKEN"



Kerem'in gelecekteki muhtemel bir transferi için konuşmanın erken olduğunu dile getiren Paralvas, Benfica'nın milli futbolcuyu sportif anlamda katkı sağlaması için takıma kattığını vurguladı.

Paralvas, Kerem'in uzun vadede Benfica için neler yapabileceğini görmeleri gerektiğini ifade ederek "Gelecekteki muhtemel bir transferi için konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Bunu söyleyebilmek için burada geçirdiği sürenin daha uzun olması gerekiyor. Benfica'nın sezonunun nasıl sonuçlanacağına da bakmamız gerek. Benfica'da teknik direktör değişikliği oldu. Roger Schmidt'in yerine Bruno Lage göreve geldi. Hala Benfica için sezonun nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz. Ortaya çıkabilecek iyi bir takım oyunu onun yararına olacaktır. Bu önemli bir durum. Benfica'nın onu gelecek sezon başka bir takıma göndermek için transfer ettiğini sanmıyorum. Kerem, sportif anlamda takıma katkı sağlaması için transfer edildi." değerlendirmesinde bulundu.

"ORKUN KÖKÇÜ HENÜZ BEKLENTİLERİ TAM OLARAK KARŞILAYAMADI"



Paralvas, Benfica Kulübünün takımdaki diğer milli futbolcu Orkun Kökçü'den beklentisinin yüksek olduğunu ifade etti.

Benfica'nın Orkun için 25 milyon avro bonservis bedeli ödediğini hatırlatan Paralvas, "Henüz Benfica için beklentileri tam olarak karşılayamadı. Bunun sadece onun hatası olduğunu düşünmüyorum. Bir 10 numara, hücumcu bir orta saha olarak düşünüldü. Schmidt, 4-2-3-1 taktiğini benimsemişti. Ancak o pozisyonda oynayan oyuncu, şu an Beşiktaş'ta forma giyen Rafa Silva'ydı. Schmidt ise Orkun'u defansif orta saha olarak kullandı. Bu yüzden ondan tam olarak performans alamadı. Orkun'un orta sahanın hücum tarafında daha başarılı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"BENFİCA TARAFTARI, TAKIMDAKİ TÜRK BAĞLANTISININ ONLARA MUTLULUK GETİRECEĞİNE İNANIYOR"



Benfica'nın Orkun'dan büyük bir beklentisi olduğunu vurgulayan Paralvas, taraftarların iki milli oyuncunun performanslarıyla takımı başarıya ulaştıracağına inandığını belirtti.

Orkun'un bu sezon takımda üstlendiği rolden daha mutlu olduğunu aktaran Paralvas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçen sezon Benfica'nın izni olmadan bir röportaj verdi. Takımdaki rolü hakkında serzenişte bulunmuştu. Şu anda tüm oyuncular kulüpten izin alarak konuşabiliyor. Hollanda gazetesi De Telegraaf'a röportaj vermişti. Bu röportaj sayesinde takımdaki rolü nedeniyle rahat ve mutlu hissetmediğini görmüştük. Benfica'da teknik direktör değiştikten sonra taktik de değişti ve 4-3-3 oynamaya başladılar. Orkun, daha özgür oynamaya ve gol yollarında yeteneğini sergilemeye başladı. Kilit paslar atma şansı bularak asist yapma özelliğini göstermeye başladı. Şu ana kadar 3 gol ve 3 asist yaptı. Bu da Benfica'nın ondan nasıl faydalandığını gösteriyor. Orkun için Benfica'da büyük bir beklenti var. Çünkü onun için Feyenoord'a 25 milyon avro ödendi. Hollanda'daki en iyi oyuncuydu. Henüz Hollanda'daki performansını görebildiğimizi düşünmüyorum. Benfica taraftarı, takımdaki Türk bağlantısının onlara mutluluk getireceğine inanıyor."