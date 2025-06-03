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Spor

Portekiz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan Simon Banza hamlesi

Bu sezon ligde umduğunu bulamayan Beşiktaş gelecek sezon için kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekip geçen sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Fransız oyuncu Simon Banza için harekete geçti. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Haziran 2025 Salı 13:30 - Güncelleme:
Portekiz basınından sürpriz iddia! Beşiktaş'tan Simon Banza hamlesi
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Gelecek sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş için Portekiz'den sürpriz iddia geldi. İşte detaylar...

BRAGA SATMA KARARI ALDI

O Jogo gazetesinde yer alan habere göre; Trabzonspor'da başarılı bir sezon geçirse de Braga, planları içerisinde yer almayan Banza'yı satma kararı aldı. Beşiktaş, bu gelişmeler üzerine devreye girdi.

10 MİLYON EURO İNDİRİM

Braga'nın yeni teknik direktörü Carlos Vicens de Banza'nın satışına onay verdi. Braga ise Banza için 25 milyon Euro'luk ilk fiyatın yüksek olduğunu kabul ederek 10 milyonluk bir indirimle 15 milyon Euro talep etti.

BEŞİKTAŞ, 15'E DE RAZI DEĞİL

Kadrosunda Rafa, Gedson, Mario gibi Portekizli oyuncular olan ve forvet arayan Beşiktaş'ın 15 milyon Euro'yu ödemeye razı olmadığı da belirtildi.

TRABZONSPOR KARNESİ

Lens altyapısından yetişen 28 yaşındaki Simon Banza, bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 37 maçta 22 gol 7 asist rakamları yakaladı.

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