İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2021 Cuma / 15 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,4755
  • ALTIN
    522.764
  • BIST100
    1449.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz elendi! İtalya'nın rakibi Belçika oldu
Spor

Portekiz elendi! İtalya'nın rakibi Belçika oldu

EURO 2020 son 16 turunda Belçika, Portekiz'i 42'nci dakikada Thorgan Hazard'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen 4'üncü takım oldu. Belçika, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

DHA28 Haziran 2021 Pazartesi 00:00 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 00:00
ABONE OL

EURO 2020 son 16 turu mücadelesinde Belçika ile Portekiz, İspanya'nın Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadı'nda karşı karşıya geldi. 42'nci dakikada Belçika öne geçti. Meunier'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Thorgan Hazard'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Rui Patricio'nun solundan filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Belçika 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Belçika, sahadan 1-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Belçika, çeyrek finalde 2 Temmuz Cuma günü Almanya'nın Münih şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.