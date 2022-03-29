İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2022 Çarşamba / 27 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,5914
  • EURO
    16,21
  • ALTIN
    899.443
  • BIST100
    2206.5
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Portekiz, Kuzey Makedonya'yı 2 golle geçerek Dünya Kupası biletini aldı
Spor

Portekiz, Kuzey Makedonya'yı 2 golle geçerek Dünya Kupası biletini aldı

Portekiz, Dünya Kupası Elemeleri play-off final mücadelesinde evinde Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Katar biletini aldı.

29 Mart 2022 Salı 23:57 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 23:57
ABONE OL

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazanarak 2022 Katar bileti almayı başardı.

Maçın 32. dakikasında Bruno Fernandes'in golüyle öne geçen Portekiz, ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Bruno Fernandes, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Portekiz'i 2022 Dünya Kupası finallerine adını yazdırmayı başardı.

İtalya'yı mağlup ederek büyük sürpriz yapan Kuzey Makedonya, böylelikle Dünya Kupası rüyasını son maçta bitirdi.

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz ise, Milli takımımızı eleyerek çıktığı play-off finalinde zafer ulaşmayı bildi ve tarihinde 5. kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.