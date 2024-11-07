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Spor

Portekiz Ligi'ne damgasını vurdu! Kerem Aktürkoğlu, Gyökeres'i geride bıraktı

Benfica'ya transfer olduğu günden bu yana performansıyla beğeni toplayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Portekiz Süper Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının oyuncusu seçildi. İşte detaylar...

7 Kasım 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Portekiz Ligi'ne damgasını vurdu! Kerem Aktürkoğlu, Gyökeres'i geride bıraktı
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Transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, başarılı performasıyla Portekizlileri adeta mest ediyor.

Kerem, Portekiz Süper Ligi'nde Eylül ve Ekim ayının oyuncusu seçildi.

Ligdeki teknik direktörler arasında yapılan oylamada, Benficalı futbolcu oyların yüzde 29.06'sını aldı ve birinci oldu.

Viktor Gyökeres (Sporting Lizbon) yüzde 27.35 ile ikinci sırayı alırken, yüzde 23.93 oyda kalan Samu Aghehowa (Porto) ise üçüncü oldu.

Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz günlerde de Portekiz Ligi'nde eylül ve ekim aylarının en forveti ödülünü kazanmıştı.

BENFİCA PERFORMANSI

Milli futbolcu, Benfica formasıyla Portekiz Ligi'nde 5 karşılaşmaya çıkarken 5 gol, 3 asiste imza attı. Kerem'in tüm kulvarlarda ise 10 maçta 8 gol, 3 asisti bulunuyor.

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