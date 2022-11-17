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Spor

Portekiz, Nijerya'yı farklı yendi

Portekiz, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında karşılaştığı Nijerya'yı 4-0 mağlup etti.

17 Kasım 2022 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
Portekiz, Nijerya'yı farklı yendi
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Dünya Kupası'na hazırlanan Portekiz, hazırlık maçında Nijerya ile karşı karşıya geldi. Portekiz, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada ve 35. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 82. dakikada Goncalo Matias Romas ve 84. dakikada Joao Mario kaydetti.

Nijerya'da Emmanuel Dennis, 81. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Nijerya forması giyen Fenerbahçeli Beight Osayi Samuel, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

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