Portekiz ve Fransa EURO 2020'de bir üst turda

DHA 24 Haziran 2021 Perşembe 00:09 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 00:09

EURO 2020'de grup aşaması F Grubu'nda saat 22.00'de oynanan 2 karşılaşma ile sona erdi. Portekiz ile Fransa, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Portekiz, 31'inci dakikada Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçti. 45+2'nci dakikada Fransa'nın kazandığı penaltıyı gole çeviren Karim Benzema, skora dengeyi getirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 47'nci dakikada Benzema, kendisinin ve takımının 2'nci golünü atarak Fransa'yı 2-1 öne geçirdi. 60'ncı dakikada Portekiz bir penaltı daha kazandı. Topu başına geçen Ronaldo, bu penaltıyı da gole çevirerek skora dengeyi getirdi: 2-2. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2 sonuçlandı. Bu skorların ardından Fransa 5 puanla grubu lider tamamlarken, Portekiz ise 4 puan ve averajla grubu 3'üncü sırada bitirdi ve en iyi 3'üncüler arasında yer alarak son 16 turuna kaldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Almanya ile Macaristan Münih'te karşılaştı. Macaristan 11'inci dakikada Adam Szalai'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. 66'ncı dakikada Havertz'in golüyle Almanya eşitliği sağladı: 1-1. Bu golün 2 dakika sonrasında Schafer'in golüyle Macaristan tekrar öne geçti: 1-2. 84'üncü dakikada Goretzka'nın ayağından bulduğu gol ile Almanya, skorda dengeyi tekrar sağladı: 2-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu skorların ardından Almanya 4 puan ve averajla grubu 2'nci sırada bitirirken, Macaristan ise 2 puanda kalarak grubu sonuncu sırada tamamladı.

SON 16 TURUNDA İNGİLTERE-ALMANYA EŞLEŞMESİ

Öte yandan bugün oynanan karşılaşmaların ardından son 16 turunda İngiltere-Almanya eşleşmesi ortaya çıktı. Bu iki takım, 29 Haziran Salı günü İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda çeyrek finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek.