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Spor

Portekiz ve Fransa yarı final için sahaya çıkıyor

Portekiz ve Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yarın (cuma) kozlarını paylaşacak. Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

AA4 Temmuz 2024 Perşembe 11:27 - Güncelleme:
Portekiz ve Fransa yarı final için sahaya çıkıyor
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek.

Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.

Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

ÇEYREK FİNAL YOLLARI

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.

ARALARINDA 29. RANDEVU

Portekiz ile Fransa, yarın 29. kez kozlarını paylaşacak.

İki ülke arasında daha önce oynanan 28 müsabakada Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.

Söz konusu maçlarda Fransa 19 galibiyet elde ederken, Portekiz 6 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

Fransa'nın 52 golüne Portekiz 31 golle cevap verebildi.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva

Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe

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