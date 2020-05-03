Portekiz'de gündem Beşiktaş ve Aboubakar!

03 Mayıs 2020 Pazar 20:05 - Güncelleme: 03 Mayıs 2020 Pazar 20:05

Transfer iddiaları sürse de; Ekim ayında Başkanlık seçimini kazanan Ahmet Nur Çebi, o günden itibaren kulüpte maliyetleri düşürme yoluna gitti.

2 MİLYON CİVARINDA KAZANIYOR

Beşiktaş'ta yönetim gelecek sezon giderleri düşürme hamlesi adına bir futbolcuya ödenecek maksimum net maaş için 1.5 milyon avroyu tavan olarak belirledi. Aboubakar ise şu anki kulübü Porto'da, 2 milyon avro civarında bir ücret kazanıyor.

KİLİT UZUN SÖZLEŞME

Aboubakar'ın ücreti bir engel olabilir ancak en az 3 yıllık bir anlaşma sunulması durumunda, yıllık ücret düşebilir ve Kamerunlu golcü için yeniden göre dönme ihtimali yükselebilir.

PORTO 7 MİLYON İSTİYOR

Portekiz ekibi Porto, bonservis ücreti olarak 7 milyon avro talep ediyor. Aboubakar'ın Avrupa için ücreti yüksek kalsa da, Arabistan bölgesinden ilgi görmesi mümkün. Aboubakar, bu sezon sadece 7 maçta Porto forması giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı. Kamerunlu forvet Beşiktaş'ta 2016/2017 sezonunda 38 resmi maça çıktı ve takımına 19 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.