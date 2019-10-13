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Portekiz'de Ronaldo'ya büyük jest

Sporting yönetimi, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun ismini stadyuma vermeyi planlıyor.

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Juventus'ta forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için flaş bir karar alındığı iddia edildi.
 
Cristiano Ronaldo'nun yetiştiği Sporting'in, Portekizli yıldızın ismini, stadyuma vermeyi planladığı ortaya çıktı.
 
"STADYUMA İSMİNİ VERMEK BİZİ GURURLANDIRIR"
 
Sporting Başkanı Federico Varandas, "Ronaldo'nun ismini kulübümüzle ilişkilendirmekten gurur duyarız. Altyapı duvarlarında Ronaldo hakkında birçok şey var. Stadyuma da ismini vermek bizi gururlandırır. Cristiano, tüm zamanların en iyi Portekizli futbolcusu ve tarihin en iyi sporcularından biri" şeklinde konuştu.
 
Portekiz ekibinin, stadyum isminin değiştirilmesi için Cristiano Ronaldo'nun emekli olmasının bekleyeceği kaydedildi.
 
Sporting'in A takımında 2002-2003 sezonunda forma giyen Ronaldo  5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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